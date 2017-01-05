Андре Уорд: Мы организуем реванш только для того, чтобы заставить Ковалева и его команду замолчать

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд не против того, чтобы провести повторный поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

- В моих интересах прекратить все разговоры о том, кто выиграл, а кто проиграл в первом поединке. Но доказывать что-то огромной массе людей - всегда непростая штука. Подписание контракта на реванш заставит Ковалева и его команду замолчать, только и всего. Возможно, это также поставило бы точку в нашем противостоянии. Но мнение ряда болельщиков и СМИ все равно останется без изменений, их просто невозможно в чем-то переубедить. И я принимаю это на все 100%.

Первый бой стал частью истории, и мы готовы к повторной встрече. Можете считать это официальным посланием.

Честно говоря, я ожидал от Ковалева большего. Да, я увидел перед собой одного из лидеров в этой весовой категории, увидел боксера, у которого был план. Но когда он перестал работать - он не смог предложить ничего нового. А потом все эти жалобы и оправдания после боя... Я действительно ожидал от него большего, - цитирует Уорда журнал Rolling Stone.

Напомним, в ноябре Андре Уорд победил Сергея Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у российского боксера чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF.

В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения.







