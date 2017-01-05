Агент: Ломбертсом интересуются клубы из Англии, Германии, Италии, США

Агент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст сообщил, что у его клиента есть предложения из разных чемпионатов.

- Еще рано говорить о клубах, в которые может перейти Ломбертс. Никакого официального предложения еще не было. Могу лишь сказать, что интерес проявляют команды из Англии, Германии, Италии и США. В любом случае, у игрока действующий контракт с «Зенитом» до лета следующего года, и петербургской команде принимать решение о будущем защитника, сейчас судьба игрока в их руках.

Ломбертс - профессионал, он счастлив в «Зените». Если так случится, что он останется в клубе, то он отработает свой контракт до конца. Но сейчас никто не может сказать, уйдет он из «Зенита» или останется, - цитирует агента ТАСС.

Ранее сообщалось об интересе к бельгийцу со стороны «Андерлехта», «Брюгге» и «Гента». Сам 31-летний защитник уже не раз просил руководство питерского клуба отпустить его в другую команду, так как в «Зените» он редко выходит на поле.

Ломбертс защищает цвета сине-бело-голубых с 2007 года. В текущем сезоне он провел за команду 12 матчей. Ранее Николас на родине выступал за «Гент».