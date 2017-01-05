Ули Хенесс намерен штрафовать легионеров «Баварии» за незнание немецкого языка

Президент «Баварии» Ули Хенесс хочет добиться того, чтобы в раздевалке команды звучала только немецкая речь.

- В раздевалке «Баварии» снова должна зазвучать немецкая речь. Язык – залог сплоченности. В противном случае начинают формироваться группировки внутри коллектива. Если иностранцы не станут учить немецкий, они будут оштрафованы. Если бы легионеры по два часа в день занимались немецким, было бы просто прекрасно, - заявил Хенесс.

Следующий матч чемпионата Германии мюнхенцы проведут 20 января на выезде против «Фрайбурга». «Бавария» после 16 туров опережает в турнирной таблице бундеслиги «РБ Лейпциг» на три очка.



В 1/8 финала Лиги чемпионов команда Анчелотти сыграет с «Арсеналом».

Ули Хенесс был снова избран на пост президента «Баварии» 16 ноября 2016 года.