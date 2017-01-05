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Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская биатлонистка Светлана Слепцова показала второй результат на этапе Кубка IBU, который проходит в итальянском Мартелле.

Победу в спринтерской гонке одержала представительница Австрии Фабьен Хартвегер. Третьей стала француженка Жюли Симон.

Напомним, сегодня в немецком Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону. Мужчины пробегут спринт. В гонке из-за проблем со здоровьем не примут участие братья Тарьей и Йоханнес Бе.

Биатлон. Кубок IBU. Мартелль
Спринт. Женщины
1. Фабьен Хартвегер (Австрия) — 24.00,8 (0 промахов).
2. Светлана Слепцова (Россия) — +14,4 (2).
3. Жюли Симон (Франция) — +26,8 (0).
4. Анна Никулина (Россия) — +28,7 (2).
5. Виктория Сливко (Россия) — +29,2 (1)…
8. Светлана Миронова (Россия) — +1.10,6 (3)…
16. Ирина Старых (Россия) — +1.29,6 (5)…
18. Ольга Якушова (Россия) — +2.05,3 (5).

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