«Урал» заинтересован в приобретении нападающего «Црвены Звезды» Орландича
«Урал» проявляет интерес к нападающему «Црвены Звезды» Петару Орландичу, сообщил в своем твиттере сербский журналист Милош Маркович.
«Урал» Екатеринбург заинтересован в приобретении черногорского нападающего «Црвены Звезды» Петара Орландича», - написал журналист в твиттере.
#RedStar and #Montenegro forward Petar Orlandić a target for #Russia side #Ural Yekaterinburg.— Miloš Marković (@MiloseMarkovicu) 5 января 2017 г.
В текущем сезоне 26-летний форвард провел 11 матчей и забил шесть мячей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до января 2017 года.
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