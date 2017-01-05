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«Урал» заинтересован в приобретении нападающего «Црвены Звезды» Орландича

Источник:  Twitter.comКомментарии

«Урал» проявляет интерес к нападающему «Црвены Звезды» Петару Орландичу, сообщил в своем твиттере сербский журналист Милош Маркович.

«Урал» Екатеринбург заинтересован в приобретении черногорского нападающего «Црвены Звезды» Петара Орландича», - написал журналист в твиттере.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел 11 матчей и забил шесть мячей. Контракт футболиста с клубом рассчитан до января 2017 года. 

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