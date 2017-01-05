Психолог: Семак по своим характеристикам идеален для тренерской работы.

Спортивный психолог Вадим Гущин объясняет, почему Сергей Семак должен стать хорошим тренером.

«Думаю, Семак - один из немногих футболистов, кто уже на ранних этапах может себя проявить в качестве тренера, - заявил «Советскому спорту» спортивный психолог, сотрудник института медико-биологических проблем Вадим Гущин. - Он по своим психофизиологическим характеристикам практически идеален для тренерской работы. Во-первых, потому что во всех своих командах, начиная с «Асмарала», везде был лидером, везде его уважали. Это не связано исключительно с футбольным дарованием, но и с человеческими качествами. А лидер в команде обязан быть контактным, уметь находить язык со всеми. Контактность, толерантность – качества необходимые и в тренерском деле. Во-вторых, у Семака светлая голова, и он опять таки это доказал как футболист. Наверняка, имеет какие-то собственные идеи. И ведь Семак не сразу после окончания карьеры побежал в тренера, как у нас часто бывает. А отработал помощником достаточно долго у хороших специалистов, уверен, многому у них научился. Это тоже очень важное качество – обучаемость, не все умеют учиться, особенно футболисты. Ну да, хороший игрок, и мы думаем, что он автоматом будет хорошим тренером. Но с какой стати! Однако у Семака есть для этого все предпосылки».

Напомним, что Сергей Семак после трех лет работы помощником тренеров в «Зените» стал главным тренером «Уфы».

