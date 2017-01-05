Андрей Николишин: Два с половиной периода американцы играли лучше нас
Чемпион мира 1993 года Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от США (3:4 Б.) в полуфинале молодежного чемпионата мира.
«Два с половиной периода американцы играли лучше нас, причем во всех компонентах. Они выходили из зоны, среднюю проходили быстро, а в зоне атаки контролировали шайбу и держали нас в напряжении, создав кучу 100-процентных и просто опасных моментов. У нас было много неоправданных удалений, а единственными, кто полноценно контролировал шайбу в чужой зоне, было первое звено, и первый гол Капризова был показательным», - цитирует Николишина «Р-Спорт».
Матч
США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).
Победный буллит:
Терри - 4:3.
Место и дата
04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция