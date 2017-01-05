Трой Терри: То, что меня сравнивают с Оши - это большая честь
Нападающий молодежной сборной США Трой Терри прокомментировал победу команды над россиянами в полуфинальном матче чемпионата мира-2017.
- Не знаю, можно ли меня поставить на один уровень с Оши, но для меня большая честь, что есть хотя бы повод для сравнения.
Думаю, мне просто повезло. Повезло, что вратарь оставил открытое пространство. Казалось, при первом буллите я стоял вечность, пока дождался, что он завалится на бок. Но это сработало.
Мы еще никогда не обыгрывали этих парней в плей-офф до этого турнира. Это огромное достижение, что мы смогли одолеть их здесь дважды. Это особенный день для нас, - заявил Терри.
Напомним, Трой Терри сегодня был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши реализовал 4 послематчевых буллита в матче со сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Сборная США в финале чемпионата сыграет с канадцами, а сборную России сегодня вечером ждет игра за третье место со шведами.
Матч
США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).
Победный буллит:
Терри - 4:3.
Место и дата
04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция