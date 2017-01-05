Трой Терри: То, что меня сравнивают с Оши - это большая честь

Нападающий молодежной сборной США Трой Терри прокомментировал победу команды над россиянами в полуфинальном матче чемпионата мира-2017.

- Не знаю, можно ли меня поставить на один уровень с Оши, но для меня большая честь, что есть хотя бы повод для сравнения.

Думаю, мне просто повезло. Повезло, что вратарь оставил открытое пространство. Казалось, при первом буллите я стоял вечность, пока дождался, что он завалится на бок. Но это сработало.

Мы еще никогда не обыгрывали этих парней в плей-офф до этого турнира. Это огромное достижение, что мы смогли одолеть их здесь дважды. Это особенный день для нас, - заявил Терри.

Напомним, Трой Терри сегодня был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши реализовал 4 послематчевых буллита в матче со сборной России на Олимпиаде-2014 в Сочи.



Сборная США в финале чемпионата сыграет с канадцами, а сборную России сегодня вечером ждет игра за третье место со шведами.