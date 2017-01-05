Юрий Новиков: Зря Самсонову дали отыграть практически все матчи на МЧМ

Тренер вратарей сборной России на молодежном чемпионате мира 2011 года в Баффало Юрий Новиков поделился мнением об игре голкипера россиян Ильи Самсонова на МЧМ-2017.

Напомним, сборная России минувшей ночью уступила команде США в полуфинале чемпионата мира в серии послематчевых буллитов со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1), за бронзу россияне сыграют с командой Швеции.

«На мой взгляд, зря Самсонову дали отыграть практически все матчи на турнире, - цитирует Новикова «Р-Спорт». - Может, ему стоило дать отдохнуть где-то по ходу чемпионата. Правильное использование вратаря на подобных турнирах очень важно. Возможно, именно тот факт, что Самсонов где-то переиграл, стал ключевым. Здесь много небольших секретов, на которые обращают внимание не все тренеры. А эти моменты приводят либо к великим победам, либо к обидным поражениям, как это».

«Самсонов - очень хороший вратарь, это однозначно. С хорошими данными и приличной техникой, - добавил специалист. - Но, увы, в матче с американцами допускал ошибки, и соперник этими ошибками воспользовался, забив голы. Мы можем говорить что угодно, но факт остается фактом: Самсонов допустил ошибки».