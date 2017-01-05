Юрий Новиков: Зря Самсонову дали отыграть практически все матчи на МЧМ
Тренер вратарей сборной России на молодежном чемпионате мира 2011 года в Баффало Юрий Новиков поделился мнением об игре голкипера россиян Ильи Самсонова на МЧМ-2017.
Напомним, сборная России минувшей ночью уступила команде США в полуфинале чемпионата мира в серии послематчевых буллитов со счетом 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1), за бронзу россияне сыграют с командой Швеции.
«На мой взгляд, зря Самсонову дали отыграть практически все матчи на турнире, - цитирует Новикова «Р-Спорт». - Может, ему стоило дать отдохнуть где-то по ходу чемпионата. Правильное использование вратаря на подобных турнирах очень важно. Возможно, именно тот факт, что Самсонов где-то переиграл, стал ключевым. Здесь много небольших секретов, на которые обращают внимание не все тренеры. А эти моменты приводят либо к великим победам, либо к обидным поражениям, как это».
«Самсонов - очень хороший вратарь, это однозначно. С хорошими данными и приличной техникой, - добавил специалист. - Но, увы, в матче с американцами допускал ошибки, и соперник этими ошибками воспользовался, забив голы. Мы можем говорить что угодно, но факт остается фактом: Самсонов допустил ошибки».
Матч
США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).
Победный буллит:
Терри - 4:3.
Место и дата
04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция