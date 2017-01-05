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Пауревич присоединится к «Уфе» на кипрском сборе

Источник:  ФК «Уфа»Комментарии

Хорватский полузащитник Иван Пауревич присоединится к «Уфе» на первом учебно-тренировочном сборе в 2017 году, который состоится с 11 по 22 января на Кипре.

Напомним, Пауревич уже выступал за «уфу» с лета 2014 года, сыграв за команду 61 матч в чемпионате и Кубке России. За уфимскую карьеру Пауревич забил пять голов, в том числе отличился двумя забитыми мяча в решающем матче 30-го тура сезона-2015/16, в котором «Уфа» одержала победу над московским «Спартаком» (3:1) и сохранила место в премьер-лиге.  

В июне этого года 25-летний полузащитник перешел в «Хаддерсфилд», с которым подписал трехлетний контракт. За этот клуб хорват провел лишь два матча.

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