Пауревич присоединится к «Уфе» на кипрском сборе

Хорватский полузащитник Иван Пауревич присоединится к «Уфе» на первом учебно-тренировочном сборе в 2017 году, который состоится с 11 по 22 января на Кипре.

Напомним, Пауревич уже выступал за «уфу» с лета 2014 года, сыграв за команду 61 матч в чемпионате и Кубке России. За уфимскую карьеру Пауревич забил пять голов, в том числе отличился двумя забитыми мяча в решающем матче 30-го тура сезона-2015/16, в котором «Уфа» одержала победу над московским «Спартаком» (3:1) и сохранила место в премьер-лиге.

В июне этого года 25-летний полузащитник перешел в «Хаддерсфилд», с которым подписал трехлетний контракт. За этот клуб хорват провел лишь два матча.

