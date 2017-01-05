Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова стала гражданкой Южной Кореи

Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова получила гражданство Южной Кореи и теперь будет представлять данную страну на международных стартах.

Об этом сообщает официальный сайт Благотворительного фонда содействия развитию спорта имени заслуженного тренера СССР В.Н. Бучина.

«Появилась официальная информация, что Екатерине удалось уладить все необходимые дела, и теперь спортсменка будет представлять Южную Корею на международных стартах. Мы желаем ей плодотворной подготовки и успешных выступлений», - говорится в сообщении.

Екатерина Аввакумова на Универсиаде 2015 года стала второй в гонке преследования, а в 2016 году спортсменка завоевала серебро чемпионата России в масс-старте.

Отметим, что Южную Корею на этапах Кубка мира уже представляет другая российская биатлонистка Анна Фролина (Булыгина). Также сообщалось, что получить корейский паспорт в преддверии Олимпиады-2018 в Пхенчхане намерен Тимофей Лапшин.

