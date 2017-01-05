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Валерий Рейнгольд: Зачем ЦСКА расстался со Слуцким?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд заявил, что не понимает причин уход из ЦСКА Леонида Слуцкого.

«Мне жалко, что Слуцкий покинул ЦСКА. Он очень грамотный тренер. В этой ситуации, мы что-то не знаем. Полагаю, что между ним и Гинером произошло что-то личное.

Устал? Венгер не устал же от «Арсенала». В клубе должна быть обстановка, чтобы тренер был спокоен, проявлял инициативу и работал. Так и было до последнего времени.  Значит, что-то произошло.

Я не понимаю, зачем нужно было расставаться со Слуцким. Какая причина? ЦСКА находится на третьем месте. Неизвестно, чем сезон закончится. Семь очков от «Спартака» – две игры и никакого отрыва нет. Тем более ЦСКА еще играть и со «Спартаком» и с «Зенитом». Интрига только закручивается. Впереди самый сложный отрезок сезон», - считает Рейнгольд.

Напомним, что после 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 32 ока. Гончаренко возглавил клуб после отставки Леонида Слуцкого. 

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