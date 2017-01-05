Букмекеры отдают небольшое преимущество Швеции в матче с Россией на МЧМ
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу за бронзовые медали между сборными Швеции и России на молодежном чемпионате мира.
Победа шведов в основное время оценивается коэффициентом 2,13, тогда как виктория россиян идет за 2,59.
За ничью букмекерские конторы предлагают щедрые 4,66.
Игра в Монреале начнется сегодня в 23:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
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