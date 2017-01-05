Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 5Канада (U-20)
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Футбол  Атлетик- : -Барселона
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  Динамо Рига- : -ЦСКА
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Россия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Букмекеры отдают небольшое преимущество Швеции в матче с Россией на МЧМ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу за бронзовые медали между сборными Швеции и России на молодежном чемпионате мира.

Победа шведов в основное время оценивается коэффициентом 2,13, тогда как виктория россиян идет за 2,59.

За ничью букмекерские конторы предлагают щедрые 4,66.

Игра в Монреале начнется сегодня в 23:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Швеция (U-20) - Россия (U-20)

Место и дата

05 января 23:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Взгляд из Канады: «Американец на буллитах нашел слабость у этой Звезды Смерти»Взгляд из Канады: «Американец на буллитах нашел слабость у этой Звезды Смерти»Пришло время посмотреть на полуфинал США – Россия (4:3 бул.) глазами канадского обозревателя.Юрий Новиков: Зря Самсонову дали отыграть практически все матчи на МЧМТренер вратарей сборной России на молодежном чемпионате мира 2011 года в Баффало Юрий Новиков поделился мнением об игре голкипера россиян Ильи Самсонова на МЧМ-2017.Трой Терри: То, что меня сравнивают с Оши - это большая честьНападающий молодежной сборной США Трой Терри прокомментировал победу команды над россиянами в полуфинальном матче чемпионата мира-2017.Андрей Николишин: Два с половиной периода американцы играли лучше насЧемпион мира 1993 года Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от США (3:4 Б.) в полуфинале молодежного чемпионата мира.Сергей Гимаев: Брагин был очень разочарован и зол тем, что мы проиграли американцам по буллитамХоккейный эксперт Сергей Гимаев поделился впечатлениями от игры сборной России с американцами (3:4 Б) в полуфинале МЧМ-2017.«Кажется, сборную России снова подставили…» Есть вопросы к организаторам МЧМ«Кажется, сборную России снова подставили…» Есть вопросы к организаторам МЧМДавайте без эмоций разберемся, что же произошло в этой серии буллитов в полуфинале США – Россия (4:3 бул.).МЧМ. Матч за 3-е место. Швеция - Россия. Текстовая трансляция начнется в 23:00Матч за третье место МЧМ-2017 Швеция - Россия на сайте «Советского спорта».Жюльен Готье: Американцы - единственная команда, которой мы проиграли. Обязаны доказать, что Канада сильнееНападающий молодежной сборной Канады по хоккею Жюльен Готье поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира против команды США.Картер Харт и Расмус Асплунд - лучшие игроки полуфинала МЧМ-2017 Швеция - КанадаНазваны лучшие игроки второго полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.Капризов, Рыков и Самсонов признаны лучшими хоккеистами сборной России на МЧМ-2017Тренерский штаб сборной России признал нападающего Кирилла Капризова, защитника Егора Рыкова и вратаря Илью Самсонова лучшими хоккеистами российской команды на МЧМ-2017.Проверим гендерное воспитание шведовПроверим гендерное воспитание шведовЧего ждать от матча за бронзовые медали.Сборная России сыграет со шведами в матче за бронзу МЧМХоккеисты сборных России и Швеции встретятся в матче за третье место молодежного чемпионата мира, проходящего в Канаде.Канадцы обыграли шведов и вышли в финал МЧМХоккеисты молодежной сборной Канады в полуфинальном матче чемпионата мира нанесли поражение сверстникам из Швеции.Валерий Брагин: Я поставил Полунина на седьмой буллитГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от команды США в полуфинале молодежного чемпионата мира отметил, он принял решение поставить Александра Полунина на седьмой буллит.Валерий Брагин: По желанию и самоотдаче вообще вопросов нетГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин после поражения от команды США в полуфинале молодежного чемпионата мира отметил, что не имеет претензий к подопечным по самоотдаче.Валерий Брагин: Многие ли игроки плакали в раздевалке? Я ушел, не виделВалерий Брагин: Многие ли игроки плакали в раздевалке? Я ушел, не виделГлавный тренер Валерий Брагин в беседе с журналистами подвел итоги полуфинала США – Россия (4:3 бул.).Михаил Сергачев: Марков с Гальченюком поддерживают меняЗащитник молодежной сборной Михаил Сергачев высказал мнение о поражении своей команды в полуфинальном матче чемпионата мира от сверстников из США.Александр Полунин: Не хватило удачиНападающий молодежной сборной Александр Полунин высказал мнение о поражении своей команды в полуфинальном матче чемпионата мира от сверстников из США.МЧМ. Швеция проиграла Канаде. Как это былоВ ночь на четверг по московскому времени в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею сыграют сборные Швеции и Канады.Егор Воронков: После трех буллитов эмоционально выплеснулисьЗащитник молодежной сборной России Егор высказал мнение о поражении своей команды в полуфинальном матче чемпионата мира от сверстников из США.
Главные новости
Биатлон
Николь Реш: Не исключаю возможность отстранения сборной России в будущем
Биатлон
Кубок мира. Оберхоф. Спринт. Мужчины. Онлайн
Футбол
«Реал» готов выложить за Дибалу 90 млн евро и вернуть «Ювентусу» Морату
MMA
Рамзан Кадыров: Бибулатов заключил контракт с UFC
Футбол
Тигиев может перейти в «Спартак»
Футбол
Владимир Абрамов: Китайцам не нужны российские игроки - в Азии их знать не хотят
Футбол
Ролан Гусев: Думаю, ЦСКА сейчас приобретет нападающего
Футбол
Валерий Рейнгольд: Зачем ЦСКА расстался со Слуцким?
Биатлон
Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова стала гражданкой Южной Кореи
Биатлон
Слепцова заняла второе место в спринте на этапе Кубка IBU
все новости
Швеция (U-20)
Швеция (U-20)календарьстатистика
Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика
Молодежный ЧМ
Молодежный ЧМтаблицакалендарьстатистикатексты/новости