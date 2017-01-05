Букмекеры отдают небольшое преимущество Швеции в матче с Россией на МЧМ

Букмекерские конторы выставили котировки на встречу за бронзовые медали между сборными Швеции и России на молодежном чемпионате мира.

Победа шведов в основное время оценивается коэффициентом 2,13, тогда как виктория россиян идет за 2,59.

За ничью букмекерские конторы предлагают щедрые 4,66.

Игра в Монреале начнется сегодня в 23:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.