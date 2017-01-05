Игорь Лебедев: Может, пора задуматься о сокращении премьер-лиги?

Член исполнительного комитета Российского футбольного союза Игорь Лебедев считает, что количество команд в чемпионате России надо сократить.

«Анжи» и «Томь» распускают игроков бесплатно и опять не имеют денег на содержание клубов. Может, пора задуматься о сокращении премьер-лиги?!» - написал Лебедев в своем твиттере.

Анжи и Томь распускают игроков бесплатно и опять не имеют денег на содержание клубов. Может пора задуматься о сокращении Премьр-лиги?! — Игорь Лебедев (@Russian1972) 5 января 2017 г.

После 17 туров «Томь» замыкает турнирную таблицу РФПЛ с девятью очками, «Анжи» занимает 11-е место с 20-ю баллами. Обе команды на сегодняшний день испытывают финансовые проблемы.