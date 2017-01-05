Ролан Гусев: Думаю, ЦСКА сейчас приобретет нападающего

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев прокомментировал трансферную политику красно-синих.

- Думаю, что ЦСКА с игроками, которые реально могли бы помочь, не расстается. Они понимали, что Страндберг на данный момент не в состоянии помочь, для тех задач, которые ставит перед собой ЦСКА, он пока еще не готов.

ЦСКА, как я думаю, сейчас приобретет нападающего. Входить в решающую часть сезона с одним Чаловым, это, конечно… Понятно, что парень перспективный, но нужен еще кто-то. Что касается Траоре, то сезон на сезон не приходится, он еще может разыграться, начать забивать. Мне кажется, что времени маловато прошло, хотя с другой стороны, футболисту высокого класса особо времени не нужно, - заявил Гусев.

Напомним, сегодня стало известно о том, что шведский форвард Карлос Страндберг перешел из ЦСКА в бельгийский «Брюгге».

Ранее главный тренер армейцев Виктор Гончаренко заявлял о том, что нападающий Ласина Траоре, взятый в аренду у «Монако», вскоре также покинет столичный клуб.

