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Дубль Контиолы принес «Локомотиву» победу над «Кузней»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Локомотиву» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

У хозяев льда отличился Кирилл Лебедев, у гостей – Петри Контиола (дважды).

Сибирский клуб по-прежнему занимает последнее место в Восточной конференции, ярославцы идут четвертыми на Западе.

7 января «Металлург» примет московское «Динамо», а «Локомотив» в тот же день сыграет в гостях с «Авангардом».

Матч

Металлург Нк - Локомотив - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы:

Контиола (Крунвалль, Козун), 33:09 (0:1 - бол.). Лебедев 43:17 (1:1). Контиола 51:08 (1:2 - бол.).

Место и дата

05 января 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция

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