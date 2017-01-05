Дубль Контиолы принес «Локомотиву» победу над «Кузней»
Новокузнецкий «Металлург» дома уступил «Локомотиву» (1:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличился Кирилл Лебедев, у гостей – Петри Контиола (дважды).
Сибирский клуб по-прежнему занимает последнее место в Восточной конференции, ярославцы идут четвертыми на Западе.
7 января «Металлург» примет московское «Динамо», а «Локомотив» в тот же день сыграет в гостях с «Авангардом».
Матч
Металлург Нк - Локомотив - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
Голы:
Контиола (Крунвалль, Козун), 33:09 (0:1 - бол.). Лебедев 43:17 (1:1). Контиола 51:08 (1:2 - бол.).
Место и дата
05 января 13:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически