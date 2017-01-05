Дмитрий Селюк: «Малага» направила все документы по поводу перехода Траоре, но «Монако» что-то не устроило

Агент нападающего Ласины Траоре Дмитрий Селюк рассказал о будущем своего клиента.

- Все было готово, «Малага» направила все документы, ЦСКА был в курсе, я проделал работу профессионально, но «Монако» что-то не устроило. Теперь у «Малаги» новый тренер, уже взяли другого футболиста. Сейчас в «Монако», видимо, понимают, что проспали хорошую сделку. Что касается других вариантов, то пока что все только выходят на работу после Нового года. Вообще, в зимнее трансферное окно редко совершаются большие сделки с хорошими зарплатами. Большие деньги предлагают только в Китае, но не все хотят в Китай, - заявил Селюк.

Отметим, что права на футболиста принадлежат французскому «Монако», в ЦСКА он выступал на правах аренды. Ранее сообщалось, что российский клуб вернет игрока в грядущее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Траоре провел во всех турнирах за ЦСКА 21 матч, забил 6 голов и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает 26-летнего нападающего в 4 млн евро, а его контракт с «Монако» рассчитан до 2018 года.