Владимир Абрамов: Китайцам не нужны российские игроки - в Азии их знать не хотят

Спортивный агент Владимир Абрамов считает, что китайскому чемпионату, куда переходят звездные футболисты, не нужны российские игроки.

- Российские игроки подойдут разве что для второго китайского дивизиона. Там тоже очень большие деньги. А для высшей лиги китайцам нужны имена. А так они посмотрели на Россию на Евро и поняли, что в Европе никого из этих людей не знают. Соответственно, и в Азии их знать тоже не хотят. Для этого надо кем-то стать, - сказал Владимир Абрамов корреспонденту «Советского спорта».

- Всегда привожу в пример, как представляли Анатолия Бышовца, который возглавлял сборную Южной Кореи. Перед каждым эфиром с его участием по ТВ показывали подборку голов, эпизодов из матчей, в которых он играл. У кого сейчас из российских игроков есть такой бэкграунд? - отметил Абрамов.

Полная версия интервью с Владимиром Абрамовым - в ближайшее время на сайте «Советского спорта».



