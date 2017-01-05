Московское «Динамо» обыграло «Сибирь»
«Сибирь» дома уступила московскому «Динамо» (2:5) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Максим Игнатович и Георгий Мишарин, у гостей – Илья Никулин, Артем Подшендялов, Владимир Брюквин, Лукаш Кашпар и Алексей Терещенко.
Клуб из Новосибирска занимает десятое место в Восточной конференции, москвичи идут пятыми на Западе.
7 января «Сибирь» примет «Витязь», а «Динамо» в тот же день сыграет в гостях с новокузнецким «Металлургом».
Матч
Сибирь - Динамо - 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы:
Игнатович (Миловзоров, Наумов), 11:18 (1:0 - бол.). Никулин (Терещенко), 18:48 (1:1 - бол.). Кокарев (Подшендялов), 19:24 (1:2). Брюквин (Карпов), 32:41 (1:3). Кашпар (Карпов), 33:07 (1:4). Мишарин (Миловзоров), 37:33 (2:4). Терещенко (Горовиков), 58:41 (2:5 - п.в.).
Место и дата
05 января 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция