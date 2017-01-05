Тигиев может перейти в «Спартак»
Защитник «Анжи» Георгий Тигиев может стать игроком московского «Спартака», сообщают «Вести.Ru».
По информации источника, 21-летний футболист может провести остаток сезона в махачкалинском клубе, будучи отданным в аренду.
Напомним, в конце декабря клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из-за финансовых проблем клуба. 30 декабря «Анжи» покинул главный тренер Павел Врба.
Тигиев перешел в «Анжи» в 2015 году. В текущем сезоне 21-летний защитник провел за махачкалинцев в чемпионате России 14 матчей.
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