Рамзан Кадыров: Бибулатов заключил контракт с UFC

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что боец ММА Магомед Бибулатов заключил контракт с UFC.

«Я сегодня встретился с прославленным бойцом клуба «Ахмат» Магомедом «Чаборз» Бибулатовым. Он является лучшим российским бойцом наилегчайшего дивизиона. Магомед становился победителем международного турнира WFC Akhmat Grand Prix, является чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, побеждал на турнире ACB. Магомед — четырехкратный чемпион мира по кик-джитсу, двукратный победитель турнира на Кубок ОДКБ по комплексному единоборству, двукратный обладатель Кубка России. И это не весь перечень его титулов и достижений. И, конечно, вполне понятен интерес к Бибулатову одной из известных мировых лиг – UFC. Хочу сообщить, что Магомед заключил контракт с UFC.



Я пожелал Магомеду удачи и, самое главное, чтобы бои заканчивались без травм. Я уверен, что Магомед покажет хорошие результаты, а титулы, завоёванные Магомедом, пополнятся чемпионским поясом UFC», - написал Кадыров на своей странице в сети Instagram.

Магомед Бибулатов в смешанных единоборствах одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения.

