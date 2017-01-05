Рамзан Кадыров: Бибулатов заключил контракт с UFC
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о том, что боец ММА Магомед Бибулатов заключил контракт с UFC.
«Я сегодня встретился с прославленным бойцом клуба «Ахмат» Магомедом
«Чаборз» Бибулатовым. Он является лучшим российским бойцом наилегчайшего
дивизиона. Магомед становился победителем международного турнира WFC
Akhmat Grand Prix, является чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, побеждал
на турнире ACB. Магомед — четырехкратный чемпион мира по кик-джитсу,
двукратный победитель турнира на Кубок ОДКБ по комплексному
единоборству, двукратный обладатель Кубка России. И это не весь перечень
его титулов и достижений. И, конечно, вполне понятен интерес к
Бибулатову одной из известных мировых лиг – UFC. Хочу сообщить, что
Магомед заключил контракт с UFC.
Я пожелал Магомеду удачи и, самое главное, чтобы бои заканчивались без травм. Я уверен, что Магомед покажет хорошие результаты, а титулы, завоёванные Магомедом, пополнятся чемпионским поясом UFC», - написал Кадыров на своей странице в сети Instagram.
Дорогие друзья! Чеченский Республиканский Бойцовский Клуб «Ахмат» является одним из самых молодых в стране. Но при этом известен и популярен во всем мире, входит в десятку лучших клубов. Его представители достойно выступают на самых престижных турнирах по смешанным единоборствам. Многие бойцы Клуба "Ахмат" способны составить конкуренцию в любых лигах ММА. Мы при организации турниров особое внимание уделяем подбору достойных соперников для наших бойцов. Я сегодня встретился с прославленным бойцом Клуба «Ахмат» Магомедом «Чаборз» Бибулатовым. Он является лучшим российским бойцом наилегчайшего дивизиона. Магомед становился победителем международного турнира WFC Akhmat Grand Prix, является чемпионом WSOF в наилегчайшем весе, побеждал на турнире ACB. Магомед 4-кратный чемпион мира по кик-джитсу, двукратный победитель турнира на Кубок ОДКБ по комплексному единоборству, 2-х кратный обладатель Кубка России. И это не весь перечень его титулов и достижений. И, конечно, вполне понятен интерес к Бибулатову одной из известных мировых лиг – UFC. Хочу сообщить, что Магомед заключил контракт с UFC. Я пожелал Магомеду удачи и, самое главное, чтобы бои заканчивались без травм. Я уверен, что Магомед покажет хорошие результаты, а титулы, завоеванные Магомедом, пополнятся чемпионским поясом UFC. Я также выразил благодарность дорогому БРАТУ, Президенту бойцовского клуба «Ахмат» Абузайду Висмурадову за вклад в становление Клуба "Ахмат". #Кадыров #Россия #Чечня #КлубАхмат
Магомед Бибулатов в смешанных единоборствах одержал 13 побед и не потерпел ни одного поражения.