Аманда Нуньес: Не понимаю, как другие девушки в этом дивизионе проигрывали Роузи

Чемпионка мира UFC в легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес признала, что Ронда Роузи как соперница не произвела на нее большого впечатления.

- Я не понимаю, как Ронда так далеко продвинулась в этом дивизионе. Не понимаю, как все эти девушки проигрывали Роузи. С самого моего первого боя в UFC я знала, что могу побить ее.



Теперь я доказала это всем. Вообще, мой тренировочный лагерь перед боем с Мишей Тейт был даже более тяжелым, чем подготовка к бою с Роузи. Она сильно переоценена. UFC сделал все возможное, чтобы сделать ее той, кем она являлась, - заявила Нуньес.

Напомним, титульный поединок в рамках турнира UFC 207 завершился досрочной победой Нуньес уже на 48-й секунде. Рефери остановил бой после того, как Ронда пропустила несколько тяжелейших ударов «в стойке».

Роузи вернулась в октагон спустя 13 месяцев. В ноябре 2015 года она потерпела сокрушительное поражение в поединке против Холли Холм.