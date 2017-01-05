Словацкий мотогонщик получил удар молнии на ралли «Дакар»

Словацкий мотогонщик Иван Якеш получил удар молнии на ралли-марафоне «Дакар», который проходит в Южной Америке, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел во время третьего этапа соревнований близ аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Спортсмен успел спустить с мотоцикла одну ногу и поставить на землю. Благодаря этому электрический разряд прошел сквозь него и не причинил ему серьезного вреда.

Сейчас Якеш чувствует себя хорошо и намерен продолжить участие в ралли.

Следующий этап протяженностью 521 км пройдет 5 января между Сан-Сальвадором-де-Жужуем и боливийским городом Туписа.

«Дакар»-2017 проходит со 2 по 14 января в Парагвае, Аргентине и Боливии.