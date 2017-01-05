«Реал» готов выложить за Дибалу 90 млн евро и вернуть «Ювентусу» Морату

Как сообщает издание The Sun, форвард «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клубную прописку.



По информации источника, на игрока сборной Аргентины претендует мадридский «Реал», который готов выложить за него 90 млн евро. Отмечается, что руководство «сливочных» планирует задействовать в этом трансфере и Альваро Морату, который два года выступал за туринский клуб.

Ранее Дибала заявлял, что ему интересен вариант с переходом в «Барселону», поскольку он восхищается игрой своего соотечественника Лионеля Месси. Также сообщалось, что президент «Реала» Флорентино Перес считает игрока «Ювентуса» самым талантливым молодым форвардом мира.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел во всех турнирах 15 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 45 млн евро, а его контракт с туринским клубом рассчитан до 2020 года.