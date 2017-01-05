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Николь Реш: Не исключаю возможность отстранения сборной России в будущем

Источник:  ZDFКомментарии

Генеральный секретарь IBU Николь Реш разъяснила позицию организации по допинговым делам российских биатлонистов.

- Отстранение всей команды? Такие меры и последствия не исключены в будущем. Все будет зависеть от того, что нам удастся обнаружить. Не хочу называть конкретные фамилии, так как сначала нужно тщательно проанализировать доказательную базу, - заявила Реш в эфире телеканала ZDF. 

Напомним, 22 декабря Международный союз биатлонистов лишил Россию право проведения этапа Кубка мира в Тюмени и отстранил двух биатлонистов из 31, в отношении которых по инициативе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена было начато расследование.

4 января в Оберхофе биатлонисты провели встречу, на которой попытались сформировать свое отношение к текущей ситуации. В числе прочих на ней присутствовала Николь Реш.

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