«Авангард» одержал волевую победу над «Витязем»
«Авангард» дома обыграл «Витязь» (3:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Дэвид Бут, Максим Пестушко и Виталий Меньшиков, у гостей – Миро Аалтонен и Александр Никулин.
Отметим, что омичи по ходу матча уступали со счетом 0:2.
Сибирский клуб по-прежнему занимает второе место в Восточной конференции, подмосковная команда идет восьмой на Западе.
7 января «Авангард» примет «Локомотив», а «Витязь» в тот же день сыграет в гостях с «Сибирью».
Матч
Авангард - Витязь - 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
Аалтонен (Копейкин, Горак), 14:13 (0:1 - бол.). Никулин (Афиногенов, Макеев), 19:12 (0:2). Бут 30:00 (1:2). Пестушко (Зубов, Михеев), 39:13 (2:2). Меньшиков (Соботка, Лемтюгов), 41:21 (3:2 - бол.).
Место и дата
05 января 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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