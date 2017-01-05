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Эвра хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра принял решение покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Times.

По информации источника, игрок сборной Франции планирует вернуться в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста заинтересован наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Отметим, что экс-футболист «красных дьяволов» Рио Фердинанд обратился с просьбой к игроку туринского клуба ответить, правда ли его возвращение в команду состоится, однако, француз не стал отвечать англичанину. Позже он выложил на своей странице в Instagram следующий пост:

«Только моя обезьяна знает, что может произойти в будущем. Люблю эту игру», – написал Эвра.

Напомним, Патрис выступал за «МЮ» с 2006 по 2014 гг.

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