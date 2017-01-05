Владимир Плющев: Случайность, что дело дошло до буллитов. Американцы нас переигрывали

Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике игру молодежной сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира против команды США.

- Говорить, что мы играли на равных, нельзя. Сборная России действовала вторым номером, отдав инициативу американцам и рассчитывая на их ошибки, которые, в целом, мы использовали. Команда США играла первым темпом, они нас переигрывали и по количеству моментов, и по движению. Вообще, это случайность, что дело дошло до буллитов, потому что была явная грубая ошибка защитника американцев на синей линии, который позволил Гурьянову убежать «один в ноль».

Не соглашусь, что игра прошла в каком-то другом ключе по сравнению с встречей в группе, - продолжил специалист. - Американцы немного изменили стиль, потому что в первой игре такое ощущение, что они вообще «гламурили». А здесь они почувствовали ответственность, поэтому где-то побаивались. Мы использовали максимум того, что мы могли использовать. Закрылись, играли от обороны. Мы проигрываем в коньках, а это откладывается на все остальное, - цитирует Плющева агентство «Р-Спорт».

Сборная США в финале чемпионата мира сыграет с канадцами, а сборную России сегодня вечером ждет игра за третье место со шведами.







