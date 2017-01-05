Владимир Плющев: Случайность, что дело дошло до буллитов. Американцы нас переигрывали
Заслуженный тренер России Владимир Плющев подверг критике игру молодежной сборной России в полуфинальном матче чемпионата мира против команды США.
- Говорить, что мы играли на равных, нельзя. Сборная России действовала вторым номером, отдав инициативу американцам и рассчитывая на их ошибки, которые, в целом, мы использовали. Команда США играла первым темпом, они нас переигрывали и по количеству моментов, и по движению. Вообще, это случайность, что дело дошло до буллитов, потому что была явная грубая ошибка защитника американцев на синей линии, который позволил Гурьянову убежать «один в ноль».
Не соглашусь, что игра прошла в каком-то другом ключе по сравнению с встречей в группе, - продолжил специалист. - Американцы немного изменили стиль, потому что в первой игре такое ощущение, что они вообще «гламурили». А здесь они почувствовали ответственность, поэтому где-то побаивались. Мы использовали максимум того, что мы могли использовать. Закрылись, играли от обороны. Мы проигрываем в коньках, а это откладывается на все остальное, - цитирует Плющева агентство «Р-Спорт».
Сборная США в финале чемпионата мира сыграет с канадцами, а сборную России сегодня вечером ждет игра за третье место со шведами.
Матч
США (U-20) - Россия (U-20) - 4:3 Б. (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Капризов (Воробьёв), 11:54 (0:1). Уайт (Келлер, Джонс), 19:05 (1:1). Гурьянов (Карнаухов, Кудако), 21:17 (1:2). Канин (Гринуэй, Бракко), 30:23 (2:2 - бол.). Уайт (Келлер, Андерсон), 36:21 (3:2). Гурьянов 46:04 (3:3).
Победный буллит:
Терри - 4:3.
Место и дата
04 января 23:00, Белл Центр, Онлайн-трансляция