Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 5Канада (U-20)
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Футбол  Атлетик- : -Барселона
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  Динамо Рига- : -ЦСКА
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Россия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игроки «Арсенала» опасаются, что Санчес покинет клуб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Согласно информации издания Daily Mirror, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может покинуть клуб.

Отмечается, что игрок сборной Чили был недоволен результатом матча своей команды против «Борнмута» (3:3) в 20-м туре АПЛ. Футболист выразил свое негодование в раздевалке. После этого большинство футболистов «пушкарей» опасаются, что Санчес все-таки решится покинуть команду.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» не может договориться с чилийцем о продлении контракта, поскольку последний требует существенного повышения зарплаты.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел на клубном уровне 25 матчей, забил 14 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.

По информации СМИ, в его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Интер», а также «Ювентус».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Коклен из-за травмы пропустит 3-4 неделиПолузащитник «Арсенала» Франсис Коклен из-за травмы выбыл из строя на срок от трех до четырех недель, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.«Манчестер Сити» не будет продлевать контракт с КоларовымТренерский штаб «Манчестер Сити» не рассчитывает на защитника Александра Коларова. Об этом сообщает издание The Sun.«Ницца» хочет арендовать Депая у «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжает вызывать интерес со стороны других клубов.Эвра хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра принял решение покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Times.«Реал» готов выложить за Дибалу 90 млн евро и вернуть «Ювентусу» МоратуФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание The Sun.Тигиев может перейти в «Спартак»Защитник «Анжи» Георгий Тигиев может стать игроком московского «Спартака», сообщают «Вести.Ru».«Урал» заинтересован в приобретении нападающего «Црвены Звезды» Орландича«Урал» проявляет интерес к нападающему «Црвены Звезды» Петару Орландичу, сообщил в своем твиттере сербский журналист Милош Маркович.Агент: Ломбертсом интересуются клубы из Англии, Германии, Италии, СШААгент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст сообщил, что у его клиента есть предложения из разных чемпионатов.Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛРомуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«ПСЖ» интересуется Алексисом СанчесомФорвард лондонского «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может продолжить карьеру в «ПСЖ».Кто вместо Витселя? Все, что нужно знать об Андреасе СамарисеКто вместо Витселя? Все, что нужно знать об Андреасе Самарисе«Советский спорт» рассказывает о греческом опорном полузащитнике Самарисе, который, возможно, заменит на берегах Невы бельгийца Витселя.«Марсель» попытается приобрести Бернарда и Кришито«Марсель» обозначил свои цели на зимнее трансферное окно, сообщает Foot Mercato.Агент Самариса: Информация о переходе Андреаса в «Зенит» – всего лишь слухиАгент полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса Иоаннис Эммануилидис прокомментировал сообщения в СМИ о том, что «Зенит» готов заплатить за его клиента 20 миллионов евро.ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником «Васко да Гамы»Московский ЦСКА интересуется 20-летним бразильским полузащитником «Васко да Гама» Матеусом Индио, выступающим на правах аренды в «Эшториле», сообщает A Bola.Полузащитник «Томи» Бикфалви ждет ответа от клуба из первой пятерки РФПЛАгент румынского полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош сообщил о том, что его клиент имеет несколько предложений от клубов РФПЛ.Агент Ломбертса: Новость, что Николас точно останется в «Зените» до конца сезона? Это неправдаФутбольный агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о текущей ситуации с возможным уходом игрока из петербургского клуба.Страндберг продолжит карьеру в «Брюгге»По информации издания Sportbladet, 20-летний нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг перешел в бельгийский «Брюгге».Эвра – о возможном возвращении в «МЮ»: Только моя обезьяна знает, что может произойтиЗащитник «Ювентуса» Патрис Эвра прокомментировал информацию, согласно которой он может вернуться в «Манчестер Юнайтед» этой зимой.Зинедин Зидан: Пепе – важный игрок «Реала», хочу, чтобы он остался в командеГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Пепе.«Миранчук рискует потерять все». Обзор Ловчева«Миранчук рискует потерять все». Обзор ЛовчеваОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о самых важных новостях последних дней.
Главные новости
Футбол
Владимир Стогниенко: Когда уже начнут приглашать в чемпионат Китая? Готов выучить язык!
Футбол
Георгий Черданцев: Эриксен сейчас один из самых тонких и умных игроков в мире
Биатлон
Австриец Эберхард выиграл спринт в Оберхофе, Фуркад – восьмой, россияне не попали в десятку сильнейших
Бокс
Деонтей Уайлдер: Высмеивать моего соперника Вавжика – это просто глупость
MMA
Президент «Гладиатора»: Мирзаев хорошо знаком с теми, кто на него напал
Хоккей
Владимир Плющев: Случайность, что дело дошло до буллитов. Американцы нас переигрывали
Биатлон
Николь Реш: Не исключаю возможность отстранения сборной России в будущем
Футбол
«Реал» готов выложить за Дибалу 90 млн евро и вернуть «Ювентусу» Морату
MMA
Рамзан Кадыров: Бибулатов заключил контракт с UFC
Футбол
Тигиев может перейти в «Спартак»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Алексис Санчес
Алексис Санчесвсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы