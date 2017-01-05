Игроки «Арсенала» опасаются, что Санчес покинет клуб
Согласно информации издания Daily Mirror, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может покинуть клуб.
Отмечается, что игрок сборной Чили был недоволен результатом матча своей команды против «Борнмута» (3:3) в 20-м туре АПЛ. Футболист выразил свое негодование в раздевалке. После этого большинство футболистов «пушкарей» опасаются, что Санчес все-таки решится покинуть команду.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» не может договориться с чилийцем о продлении контракта, поскольку последний требует существенного повышения зарплаты.
В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провел на клубном уровне 25 матчей, забил 14 голов и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 55 млн евро, а его контракт с «Арсеналом» рассчитан до 2018 года.
По информации СМИ, в его услугах заинтересованы «ПСЖ», «Интер», а также «Ювентус».