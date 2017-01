Бывший главный тренер «Олимпиакоса» Силва возглавил «Халл Сити»

Португалец Марку Силву назначен главным тренером «Халл Сити», сообщает официальный твиттер клуба.

О расставании с прежним наставником команды Майком Фелланом было объявлено накануне. «Халл Сити» после 20-ти туров занимает последнее, 20-е место в таблице АПЛ.

39-летний Силва известен по работе с «Эшторилом», «Спортингом» и «Олимпиакосом».

🔶◾️ | We are delighted to announce Marco Silva as our new Head Coach. More details to follow shortly #WelcomeMarco 🇵🇹#BemvindoMarco pic.twitter.com/3LJlaoHvfg