Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 5Канада (U-20)
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Футбол  Атлетик- : -Барселона
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  Динамо Рига- : -ЦСКА
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Россия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент «Гладиатора»: Мирзаев хорошо знаком с теми, кто на него напал

Источник:  «Комсомольская правда»Комментарии

Президент кабардино-балкарского клуба «Гладиатор» Мартин Ашагов рассказал подробности нападения на российского бойца смешанного стиля Расула Мирзаева, а также поведал о состоянии здоровья спортсмена.

«Он ведь хорошо знаком с теми, кто на него напал – поэтому и открыл им спокойно дверь своей квартиры. Сначала говорили, якобы его подкараулили у дома, у подъезда. Нет – они пришли к Расулу, позвонили в дверь. (Это) Трое дагестанцев… Карьера (Мирзаева) тут ни при чем – точно. Это обычные парни, к спорту отношения не имеют…

После операции ему стало легче, постепенно поправляется. Но предстоящие бои будут отменять – это точно. Ему лечиться, думаю, не меньше полугода. Потом еще столько же возвращаться в форму», – цитирует Ашагова «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники поджидали Мирзаева около жилого дома на Восточной улице. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.

За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение. В ноябре 2016 года Макашвили нанес поражение Расулу единогласным решением судей.

В среду появилась информация о том, что состояние Мирзаева ухудшилось. Спортсмен остается в больнице.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Соперник Расула Мирзаева пожелал ему скорейшего выздоровленияСоперник российского бойца ММА Расула Мирзаева грузин Леван Макашвили пожелал ему скорейшего выздоровления после перенесенного вооруженного нападения.Дмитрий Тарасов поддержал Расула МирзаеваФутболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поддержал бойца смешанных единоборств Расула Мирзаева, который восстанавливается в больнице после нападения на него неизвестных.Состояние Мирзаева ухудшилосьДруг бойца ММА Расула Мирзаева Аниуар Чеченов рассказал о самочувствии спортсмена после нападения.СК возбудил дело по факту нападения на МирзаеваСтоличные следователи возбудили дело по факту нападения троих неизвестных на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, сообщает РИА Новости.Камил Гаджиев: Жизни Мирзаева ничего не угрожаетЖизни российского бойца Расула Мирзаева ничего не угрожает после нападения неизвестных в Москве, сообщил ТАСС генеральный продюсер компании Fight Nights Камил Гаджиев.Бой Мирзаева и Макашвили, скорее всего, будет перенесенРеванш между Расулом Мирзаевым и грузином Леваном Макашвили с большой долей вероятности будет перенесен после нападения на российского бойца, сообщили ТАСС в компании Fight Nights.Расул Мирзаев прооперирован после нападения неизвестныхРоссийский боец ММА Расул Мирзаев перенес хирургическую операцию в одной из столичных больниц.В Москве разыскивают нападавших на МирзаеваКак сообщает агентство РИА «Новости», полиция разыскивает троих нападавших на чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева, в которого стреляли из травматического пистолета на юге Москвы.Полиция дала комментарий по факту нападения на МирзаеваПредставитель столичного МВД дал комментарий по факту нападения, совершенного на российского бойца ММА Расула Мирзаева.Неизвестные совершили нападение на Расула МирзаеваВ Москве на Восточной улице было совершено нападение на известного бойца ММА Расула Мирзаева.Емельяненко и Нурмагомедов поднимаются, Мирзаев – падает. Рейтинг бойцов ММАЕмельяненко и Нурмагомедов поднимаются, Мирзаев – падает. Рейтинг бойцов ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира.Мирзаев заметно упал в рейтинге лучших бойцов мираРоссийский боец смешанного стиля Расул Мирзаев заметно ухудшил свои позиции в обновленном рейтинге лучших полулегковесов мира по версии fightmatrix.com.Хабиб Нурмагомедов: Женщины в нашей команде есть, но они домаПретендент на чемпионский пояс UFC в легком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, найдется ли в его новой команде Eagles MMA Team место для представительниц прекрасной половины человечества.Расул Мирзаев о поражении от Левана Макашвили: Я взял на себя слишком большой грузРоссийский боец ММА Расул Мирзаев рассказал о причинах первого в своей истории поражения, которое он потерпел во встрече с грузинским бойцом Леваном Макашвили.Мирзаев подписал контракт с американской организацией WSOFРоссийский боец смешанных единоборств Расул Мирзаев подписал контракт с американской организацией WSOF.Хабиб Нурмагомедов: Не считаю, что Мирзаев и Багаутинов ниже классом тех, кому проигралиРоссийский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов высказался о последних поражениях Расула Мирзаева и Али Багаутинова.«Сенсации тут нет». Камил Гаджиев – о первом поражении Расула Мирзаева«Сенсации тут нет». Камил Гаджиев – о первом поражении Расула МирзаеваПрезидент Fight Nights дал интервью «Советскому спорту» после турнира в Ростове-на-Дону.Расул Мирзаев: Дима Тарасов, ты капитальный красавчик, повел себя как мужчинаБоец Расул Мирзаев после первого поражения в карьере поддержал полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова, который расстался с телеведущей Ольгой Бузовой.Камил Гаджиев: Еще до боя Макашвили был в мировом рейтинге выше МирзаеваПрезидент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев заявил, что грузинский боец смешанного стиля, выступающий за США, Леван Макашвили показал хороший уровень в поединке против Расула Мирзаева.«Погубила уверенность, что я лучший». Как Мирзаев впервые проиграл в карьере«Погубила уверенность, что я лучший». Как Мирзаев впервые проиграл в карьере«Советский спорт» рассказывает о двух главных поединках бойцовского вечера в Ростове-на-Дону.
Главные новости
Футбол
Владимир Стогниенко: Когда уже начнут приглашать в чемпионат Китая? Готов выучить язык!
Футбол
Георгий Черданцев: Эриксен сейчас один из самых тонких и умных игроков в мире
Биатлон
Австриец Эберхард выиграл спринт в Оберхофе, Фуркад – восьмой, россияне не попали в десятку сильнейших
Бокс
Деонтей Уайлдер: Высмеивать моего соперника Вавжика – это просто глупость
MMA
Президент «Гладиатора»: Мирзаев хорошо знаком с теми, кто на него напал
Хоккей
Владимир Плющев: Случайность, что дело дошло до буллитов. Американцы нас переигрывали
Биатлон
Николь Реш: Не исключаю возможность отстранения сборной России в будущем
Футбол
«Реал» готов выложить за Дибалу 90 млн евро и вернуть «Ювентусу» Морату
MMA
Рамзан Кадыров: Бибулатов заключил контракт с UFC
Футбол
Тигиев может перейти в «Спартак»
все новости
Расул Мирзаев
Расул Мирзаеввсе новости