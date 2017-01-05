Президент «Гладиатора»: Мирзаев хорошо знаком с теми, кто на него напал

Президент кабардино-балкарского клуба «Гладиатор» Мартин Ашагов рассказал подробности нападения на российского бойца смешанного стиля Расула Мирзаева, а также поведал о состоянии здоровья спортсмена.



«Он ведь хорошо знаком с теми, кто на него напал – поэтому и открыл им спокойно дверь своей квартиры. Сначала говорили, якобы его подкараулили у дома, у подъезда. Нет – они пришли к Расулу, позвонили в дверь. (Это) Трое дагестанцев… Карьера (Мирзаева) тут ни при чем – точно. Это обычные парни, к спорту отношения не имеют…

После операции ему стало легче, постепенно поправляется. Но предстоящие бои будут отменять – это точно. Ему лечиться, думаю, не меньше полугода. Потом еще столько же возвращаться в форму», – цитирует Ашагова «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники поджидали Мирзаева около жилого дома на Восточной улице. По бойцу было произведено несколько выстрелов из пневматического пистолета, после чего он был избит.

За карьеру в смешанных единоборствах Мирзаев одержал 17 побед и потерпел одно поражение. В ноябре 2016 года Макашвили нанес поражение Расулу единогласным решением судей.

В среду появилась информация о том, что состояние Мирзаева ухудшилось. Спортсмен остается в больнице.