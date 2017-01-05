«Ницца» хочет арендовать Депая у «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжает вызывать интерес со стороны других клубов.
Как сообщает издание Nice Matin, на игрока сборной Голландии претендует «Ницца». Отмечается, что французский клуб готов взять футболиста в аренду до конца текущего сезона с правом выкупа за 10 млн евро.
Ранее сообщалось, что Депаем также интересуется московский «Спартак», «Рома» и «Милан».
В нынешнем сезоне 22-летний голландец провел на клубном уровне 7 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 25 млн евро, а его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2019 года.
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