Деонтей Уайлдер: Высмеивать моего соперника Вавжика – это просто глупость

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер считает некорректными скептические высказывания болельщиков в адрес его будущего соперника поляка Анджея Вавжика.

- Некоторые высмеивают моего соперника и его шансы на победу, но это очень глупо. Мы все слышали о его намерениях: он прибудет в Алабаму не только для того, чтобы выйти в ринг, он хочет стать первым польским чемпионом мира в тяжелом весе. Ему есть, что доказывать, и он будет драться не только за себя, но за всю свою страну. Могу лишь напомнить, что любая известность с чего-то начинается. Мне нужно его нокаутировать, - заявил Уайлдер.

Ранее сообщалось, что 25 февраля 2017 года в Бирмингеме, штат Алабама должен состояться поединок между Уайлдером и поляком Анджеем Вавжиком. По словам одного из тренеров Вавжика россиянина Федора Лапина, контракт на проведение боя еще не подписан, однако поляк уже начал подготовку. Если поединок состоится, для Уайлдера это будет уже пятая подряд добровольная защита титула.

Долгое время обязательным претендентом для американца был Александр Поветкин, однако запланированный на май 2016 поединок в Москве не состоялся из-за положительной допинг-пробы россиянина на мельдоний.



Напомним, IBF назначила обязательным претендентом для победителя боя Кличко - Джошуа болгарина Кубрата Пулева, а WBA – кубинца Луиса Ортиса.