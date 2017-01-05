Владимир Абрамов: У нас больше 10 клубов в предбанкротном состоянии

- Если говорить о Китае, клубы там настолько крепко стоят на ногах, что невозможно представить вариант с «Анжи». Ладно бы только «Анжи» – у нас больше 10 клубов в предбанкротном состоянии, - заявил Владимир Абрамов корреспонденту «Советского спорта», не называя, однако, конкретные команды.

- Главная проблема – кризис российской экономики, кризис управления. В стране не умеют направлять финансовые потоки. В том числе, и в футболе. Его развитие у нас поставлено на вульгарные рельсы волевых решений: «Сегодня даем этим, завтра этим, а потом никому», - отметил Абрамов.



Полная версия интервью с Владимиром Абрамовым в ближайшее время на сайте «Советского спорта»

