«Манчестер Сити» не будет продлевать контракт с Коларовым

Тренерский штаб «Манчестер Сити» не рассчитывает на защитника Александра Коларова. Об этом сообщает издание The Sun.

По информации источника, боссы «горожан» не будут продлевать контракт с игроком сборной Сербии, который рассчитан до лета 2018 года. Отмечается, что клуб не будет препятствовать переговорам футболиста с другими командами.

Напомним, Коларов выступает за «Сити» с 2010 года. В нынешнем сезоне 31-летний защитник провел во всех турнирах 25 матчей, забил один гол, отдал 3 голевые передачи и получил 6 желтых карточек.