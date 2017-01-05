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Пол Малиньяджи: Переход Макгрегора в бокс полностью уничтожит его имидж

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Бывший чемпион мира Поли Малиньяджи высказался о возможном выступлении известного бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора в боксе.

«Если вы переводите его в бокс, то, вероятно, должны к нему относиться как к перспективному боксеру, так же как к любому 20-летнему проспекту, которым для того, чтобы стать профессионалом, нужно пройти все необходимые фазы. Вы должны вести Конора с самого начала. Нет другого способа. Если Конор Макгрегор собирается побеждать, то, вероятно, не может драться с любым, кто умеет боксировать, даже говоря условно.

Единственная возможность взять на себя риск в боксе – это если данный риск на 100 млн долларов. Тогда вы можете взять на себя риск быть битым, но то будет стоить своих денег. Это полностью уничтожит его. Вне зависимости от того, с кем он будет боксировать, это разрушит его имидж», – приводит слова Малиньяджи BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Макгрегор получил боксерскую лицензию и может провести бой с легендой американского бокса Флойдом Мэйвезером, который завершил профессиональную карьеру осенью 2015 года.

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