День в истории. Эдену Азару – 26 лет!
7 января исполняется 26 лет атакующему
полузащитник сборной Бельгии по футболу и лондонского «Челси» Эдену Азару.
Эден Fpfh начал свою футбольную карьеру в родном клубе «Ройял Стад Браинуа» в
возрасте четырех лет. Проведя восемь лет в этой команде, Эден перешел в
«Тюбиз». В возрасте 14 лет талантливый полузащитник был замечен французским
«Лиллем», за который выступал с 2008 по 2012 годы.
4 июня 2012 года 21-летний Азар перешел в
«Челси». Бельшиец признавался лучшим игроком матча в трех стартовых турах чемпионата
Англии. Таким образом, ему удалось установить новое достижение турнира.
В составе «Лилля» Азар выигрывал чемпионат
Франции (2010/2011) и национальный Кубок (2011). В составе «Челси» - чемпионат
Англии (2014/2015), Кубок футбольной лиги (2015) и Лигу Европы (2013). Эден
Азар – лучший игрок сезона английской Премьер-лиги (2015).