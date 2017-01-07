Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Хоккей  Динамо Рига- : -СКА
Футбол  Реал- : -Гранада
Хоккей  Динамо Минск- : -ЦСКА
Теннис  Маррэй- : -Джокович
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Эдену Азару – 26 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

7 января исполняется 26 лет атакующему полузащитник сборной Бельгии по футболу и лондонского «Челси» Эдену Азару.

Эден Fpfh начал свою футбольную карьеру в родном клубе «Ройял Стад Браинуа» в возрасте четырех лет. Проведя восемь лет в этой команде, Эден перешел в «Тюбиз». В возрасте 14 лет талантливый полузащитник был замечен французским «Лиллем», за который выступал с 2008 по 2012 годы.

4 июня 2012 года 21-летний Азар перешел в «Челси». Бельшиец признавался лучшим игроком матча в трех стартовых турах чемпионата Англии. Таким образом, ему удалось установить новое достижение турнира.

В составе «Лилля» Азар выигрывал чемпионат Франции (2010/2011) и национальный Кубок (2011). В составе «Челси» - чемпионат Англии (2014/2015), Кубок футбольной лиги (2015) и Лигу Европы (2013). Эден Азар – лучший игрок сезона английской Премьер-лиги (2015).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Антонио Конте: Зума выйдет в стартовом составе в матче с «Питерборо»Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Питерборо Юнайтед». Командам предстоит сыграть в третьем раунде Кубка Англии.Антонио Конте: Микел всегда демонстрировал максимальную отдачу. Желаю ему всего лучшегоГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поблагодарил экс-полузащитника команды Джона Оби Микела. Напомним, что Микел стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Теда».«Хаддерсфилд» арендовал полузащитника «Челси» БраунаПолузащитник «Челси» Айсайя Браун стал игроком «Хаддерсфилда». Клуб выступает в чемпионшипе – втором по силе дивизионе чемпионата Англии.«Челси» хочет подписать ЛьорентеИнтерес к нападающему «Суонси» Фернандо Льоренте проявляет «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.Оби Микел подписал контракт с «Тяньцзинь Теда»Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел продолжит карьеру в Китае. 29-летний нигериец подписал контракт с клубом «Тяньцзинь Теда».Диего Коста: Я не буду говорить о судьях, иначе меня дисквалифицируют на пять матчейФорвард «Челси» Диего Коста заявил, что не будет обсуждать английских судей, чтобы не получить длительную дисквалификацию.Сесар Аспиликуэта: «Челси» нужно усвоить урок и вернуться еще сильнееЗащитник «Челси» Сесар Аспиликуэта рассказал о настроении в команде после поражения в лондонском дерби от «Тоттенхэма».Каррагер считает, что благодаря Алли «Тоттенхэм» может выиграть АПЛБывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, выразил мнение, что полузащитник Делле Али может помочь лондонскому клубу выиграть чемпионат Англии.Не вошли в историю. «Тоттенхэм» не дал «Челси» установить рекордНе вошли в историю. «Тоттенхэм» не дал «Челси» установить рекорд«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Челси» в 20-м туре премьер-лиги, оборвав тем самым 13-матчевую победную серию «синих» в АПЛ.«Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию «синих»«Тоттенхэм» обыграл «Челси», прервав 13-матчевую победную серию «синих»Футболисты лондонского «Тоттенхэма» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Англии переиграли земляков из «Челси».«Тоттенхэм» – «Челси» - 2:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 20-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Челси».Карло Анчелотти: Трансфер Видаля в «Челси»? Это полная ерундаГлавный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере полузащитника Артуро Видаля в «Челси».Полузащитник «Челси» Лофтус-Чик станет игроком «Вест Хэма»Тренерский штаб «Челси» не рассчитывает на полузащитника Рубена Лофтус-Чика. Об этом сообщает издание Evening Standard.Гари Кэйхилл: «Челси» ничего не нужно менять из-за того, что нам будет противостоять «Тоттенхэм»Защитник «Челси» Гари Кэйхилл в преддверии матча с «Тоттенхэмом» рассказал об атмосфере в своей команде, отметив настрой каждого игрока «синих».День, когда «Челси» все-таки проиграетДень, когда «Челси» все-таки проиграет«Советский спорт» рассказывает о главном матче 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» – «Челси».«Челси» намерен перехватить у «Арсенала» защитника «Вольфсбурга» Родригеса«Челси» рассчитывает опередить «Арсенал» в борьбе за защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса, который находится в сфере интересов «канониров» уже долгое время, сообщает The Sun.Руди Феллер: «Байер» не собирается продавать ЭрнандесаСпортивный директор «Байера» Руди Феллер заявил, что клуб не собирается расставаться с нападающим Хавьером Эрнандесом в зимнее трансферное окно, несмотря на интерес к игроку со стороны ведущих английских клубов.«Челси» готов отдать 60 миллионов фунтов за защитника «Саутгемптона» ван ДейкаИнтерес к голландскому защитнику «Саутгемптона» Вирджилу ван Дейку проявляет «Челси». Об этом сообщают британские СМИ.Антонио Конте: «Тоттенхэм» стал еще сильнее, чем в прошлом сезонеГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча против «Тоттенхэма». Напомним, что командам предстоит сыграть в 20-м туре чемпионата Англии.Диего Коста: Летом я мог вернуться в «Атлетико»Форвард «Челси» Диего Коста заявил, что минувшим летом хотел сменить клуб и был близок к возвращению в «Атлетико».
Главные новости
Хоккей
Китай в будущем может принять регулярные матчи НХЛ
Баскетбол
Димитрис Итудис: Везет тем, кто проявляет больше желания и решительности
Футбол
Гол Фалькао помог «Монако» выйти в 1/16 финала Кубка Франции
Футбол
«Манчестер Сити» забил 5 безответных мячей «Вест Хэму» в матче Кубка Англии
Баскетбол
ЦСКА уступил «Реалу», проиграв третий матч Евролиги подряд
Футбол
Янник Боли: У меня нет контракта с каким-либо агентом
Ралли
Николаев занял второе место на пятом этапе «Дакара», Мардеев – третий
Футбол
Зинедин Зидан: Роналду согласен с моей ротацией состава
Футбол
Мигель Данни: «Спартак» набрал хорошую форму, но «Зенит» лучше
Футбол
Дзадза станет игроком «Валенсии»
все новости
Бельгия
Бельгиякалендарьстатистика
Челси
Челсикалендарьстатистика
Эден Азар
Эден Азарвсе новости