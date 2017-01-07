7 января исполняется 26 лет атакующему полузащитник сборной Бельгии по футболу и лондонского «Челси» Эдену Азару.

Эден Fpfh начал свою футбольную карьеру в родном клубе «Ройял Стад Браинуа» в возрасте четырех лет. Проведя восемь лет в этой команде, Эден перешел в «Тюбиз». В возрасте 14 лет талантливый полузащитник был замечен французским «Лиллем», за который выступал с 2008 по 2012 годы.

4 июня 2012 года 21-летний Азар перешел в «Челси». Бельшиец признавался лучшим игроком матча в трех стартовых турах чемпионата Англии. Таким образом, ему удалось установить новое достижение турнира.

В составе «Лилля» Азар выигрывал чемпионат Франции (2010/2011) и национальный Кубок (2011). В составе «Челси» - чемпионат Англии (2014/2015), Кубок футбольной лиги (2015) и Лигу Европы (2013). Эден Азар – лучший игрок сезона английской Премьер-лиги (2015).