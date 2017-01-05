Fnatic анонсировала новый состав на ESL One Genting

читайте также

Vega Squadron стала чемпионом Royal Arena Season 2 СНГ-коллектив Vega Squadron стал победителем второго сезона турнира Royal Arena по Dota 2.

Elements Pro Gaming заменит Wings Gaming на Dota Pit League S5 Европейский коллектив Elements Pro Gaming заменит китайскую команду Wings Gaming на турнире Dota Pit League Season 5.

RuHub анонсировала список аналитиков и комментаторов на ESL One Genting Студия RuHub представила список комментаторов и аналитиков, которые будут освещать турнир ESL One Genting по Dota 2.

WarriorsGaming.Unity не будет менять состав Малайзийская команда WarriorsGaming.Unity по Dota 2 сохранит состав в ходе решафла. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов Valve.

Габриэль «FalleN» Толедо попал в список 30 Under 30 журнала Forbes Капитан бразильской команды SK Gaming по CS:GO Габриэль «FalleN» Толедо попал в список 30 Under 30: Games журнала Forbes.

Vega Squadron и FlipSid3 Tactics сыграют в одной группе на Dreamhack Leipzig 2017 Организаторы турнира DreamHack Open Leipzig 2017 по CS:GO анонсировали распределение команд по группам.

Team Empire победила The Alliance в матче за третье место на Royal Arena #2 СНГ-коллектив Team Empire занял третье место на турнире Royal Arena #2 по Dota 2.

Чжан «xiao8» Нин завершил карьеру игрока Китаец Чжан «xiao8» Нин завершил профессиональную карьеру игрока. Об этом сообщил твиттер LGD Gaming.

Питер «ppd» Дагер собрал команду по Dota 2 Бывший капитан команды Evil Geniuses Питер «ppd» Дагер, который сейчас является главным исполнительным директором организации, собрал коллектив по Dota 2 под названием WanteD.

ФК «Копенгаген» подписал бывший состав Team Dignitas по CS:GO Датский футбольный клуб «Копенгаген» подписал бывший состав команды Team Dignitas по CS:GO.

Телеканал «Матч! Игра» покажет ESL One Genting 2017 Телеканал «Матч! Игра» покажет игры турнира ESL One Genting 2017 по Dota 2.

Эйбэд «Abed» Юсоп покинул Execration Эйбэд «Abed» Юсоп покинул состав филиппинской команды Execration по Dota 2. Об этом игрок сообщил на своей странице в Facebook.

Анонсированы пары европейской квалификации к DreamHack Masters Las Vegas 2017 Организаторы турнира DreamHack Masters Las Vegas 2017 по CS:GO опубликовали пары сетки плей-офф европейской закрытой квалификации.

Wings Gaming не примет участие в Dota Pit League Season 5 Китайская команда Wings Gaming не сыграет на Dota Pit League Season 5 из-за участия в ESL One Genting 2017, который пройдет с 6 по 8 января в Малайзии.

The Score Esports выбрал ТОП-10 лучших моментов 2016 года в Overwatch Портал theScore esports опубликовал подборку лучших моментов в Overwatch за 2016 год.

The Score Esports выбрал ТОП-10 лучших моментов 2016 года в League of Legends Портал theScore esports опубликовал подборку лучших моментов в League of Legends за 2016 год.

ФК «Панатинаикос» открыл киберспортивное подразделение Греческий футбольный клуб «Панатинаикос» объявил об открытии киберспортивного подразделения. Об этом сообищил официальный сайт команды.

Роман «Resolut1on» Фоминок: Na'Vi теперь будут не просто бегать по линиям Украинский игрок команды Digital Chaos Роман «Resolut1on» Фоминок на своем стриме прокомментировал новый состав команды Natus Vincere.

Александр «S1mple» Костылев признан лучшим киберспортсменом года по версии RedBull Украинский игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр «s1mple» Костылев занял первое место в рейтинге лучших киберспортсменов 2016 года по версии портала RedBull.