Fnatic анонсировала новый состав на ESL One Genting
Малазийская команда Fnatic по Dota 2 представила состав на турнир ESL One Genting.
Состав Fnatic:
Чай «Mushi» Ё Фун
Чонг «Ohaiyo» Синь Ху
Энг «YamateH» Вэй Пунг
Юн Мин «Febby» Ким
Мухаммад «inYourdreaM» Ризки
Напомним, что ранее команду покинули Марк «Raven» Фаусто, Нико «Eyyou» Барселон и Джимми «DeMoN» Хо.
ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Призовой фонд чемпионата составит 250 000 долларов.
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