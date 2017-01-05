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Fnatic анонсировала новый состав на ESL One Genting

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Малазийская команда Fnatic по Dota 2 представила состав на турнир ESL One Genting.

Состав Fnatic:

Чай «Mushi» Ё Фун  
Чонг «Ohaiyo» Синь Ху  
Энг «YamateH» Вэй Пунг  
Юн Мин «Febby» Ким  
Мухаммад «inYourdreaM» Ризки

Напомним, что ранее команду покинули Марк «Raven» Фаусто, Нико «Eyyou» Барселон и Джимми «DeMoN» Хо.

ESL One Genting пройдет с 6 по 8 января в городе Гентинг Хайлендз, Малайзия. Призовой фонд чемпионата составит 250 000 долларов.

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