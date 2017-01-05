«Лада» всухую уступила «Трактору»
«Лада» дома уступила «Трактору» (0:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У гостей отличились Артем Пеньковский, Пол Щехура и Константин Климонтов.
Волжане занимают 12-е место в Восточной конференции, челябинцы идут в ней четвертыми.
7 января «Лада» примет «Салават Юлаев», а «Трактор» в тот же день сыграет в гостях с «Нефтехимиком».
Матч
Лада - Трактор - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы:
Пеньковский (Шаров, Губарев), 2:11 (0:1). Щехура (Петров А.), 31:32 (0:2 - бол.). Климонтов (Щехура), 58:06 (0:3 - п.в.).
Место и дата
05 января 16:00, Ледовый дворец спорта «Лада-Арена», Онлайн-трансляция
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