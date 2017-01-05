Австриец Эберхард выиграл спринт в Оберхофе, Фуркад – восьмой, россияне не попали в десятку сильнейших
30-летний австрийский биатлонист Юлиан Эберхард стал победителем спринтерской гонки в рамках четвертого этапа Кубка мира, который стартовал в немецком Оберхофе.
Эберхард допустил только один промах на двух огневых рубежах, а благодаря более высокой скорости на лыжне сумел обойти чеха Михала Шлезингра и итальянца Доминика Виндиша, которые также поднялись на пьедестал почета.
Абсолютный лидер текущего сезона француз Мартен Фуркад уверенно начал гонку, но на второй стрельбе попал в сильный порыв ветра, что привело сразу к трем ошибкам. В результате, действующий обладатель Кубка мира показал лишь восьмое время дня.
Лучшим из россиян в сегодняшней гонке стал Дмитрий Малышко. Он занял 11-е место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию мужского спринта.
Завтра в 16:15 на старт спринтерской гонки в Оберхофе выйдут женщины.
Оберхоф (Германия)
Четвертый этап Кубка мира. Спринт. Мужчины. 10 км
1. Юлиан Эберхард (Австрия) — 27:26.8 (1).
2. Михал Шлезингр (Чехия) — +10.8 (1).
3. Доминик Виндиш (Италия) — +40.3 (1).
4. Лукас Хофер (Италия) — +40.4 (0).
5. Эрик Лессер (Германия) — +41.2 (2).
6. Симон Шемпп (Германия) -+46.2 (2).
7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) — +48.4 (1).
8. Мартен Фуркад (Франция) — +51.3 (3).
9. Беньямин Вегер (Швейцария) -+51.8 (0).
10. Владимир Илиев (Болгария) — +58,4 (2).
11. Дмитрий Малышко (Россия) — +1.01,7 (1)…
13. Максим Цветков (Россия) — +1.05,5 (2)…
18. Антон Бабиков (Россия) — +1.15,6 (1)…
24. Антон Шипулин (Россия) — +1.34,5 (3)…
33. Юрий Шопин (Россия) — +1.49,5 (2)…
92. Матвей Елисеев (Россия) — +4.22,5 (6).