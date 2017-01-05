Георгий Черданцев: Эриксен сейчас один из самых тонких и умных игроков в мире
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высоко оценил игру полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, который во вчерашнем матче с «Челси» отдал две голевые передачи и помог своей команде одержать победу в лондонском дерби (2:0).
«Эриксен сейчас один из самых тонких и умных игроков в мире. Просто красавец!», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел во всех турнирах за «шпор» 26 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.
Матч
Голы
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Дайер, Ваньяма, Кейн (Сон Хын Мин, 90)
Челси: Куртуа, Алонсо (Виллиан, 65), Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Матич, Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85 , 85), Азар, Педро, Коста
Предупреждения:
Ваньяма, 40; Алли, 45; Роуз, 87 - Педро, 18; Кэйхилл, 38
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
04 января 23:00, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция