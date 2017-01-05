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Георгий Черданцев: Эриксен сейчас один из самых тонких и умных игроков в мире

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высоко оценил игру полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, который во вчерашнем матче с «Челси» отдал две голевые передачи и помог своей команде одержать победу в лондонском дерби (2:0).

«Эриксен сейчас один из самых тонких и умных игроков в мире. Просто красавец!», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел во всех турнирах за «шпор» 26 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.

Матч

Тоттенхэм - Челси - 2:0 (1:0)

Голы

Алли 45 (1:0). Алли 54 (2:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Роуз, Вертонген, Алли (Сиссоко, 86), Дембеле (Уинкс, 74), Эриксен, Дайер, Ваньяма, Кейн (Сон Хын Мин, 90)

Челси: Куртуа, Алонсо (Виллиан, 65), Аспиликуэта, Луиз, Кэйхилл, Матич, Канте (Фабрегас, 79), Мозес (Батшуайи, 85 , 85), Азар, Педро, Коста

Предупреждения:

Ваньяма, 40; Алли, 45; Роуз, 87 - Педро, 18; Кэйхилл, 38

Судья:

Мартин Аткинсон (Англия)

Место и дата

04 января 23:00, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция

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