Георгий Черданцев: Эриксен сейчас один из самых тонких и умных игроков в мире

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высоко оценил игру полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена, который во вчерашнем матче с «Челси» отдал две голевые передачи и помог своей команде одержать победу в лондонском дерби (2:0).

«Эриксен сейчас один из самых тонких и умных игроков в мире. Просто красавец!», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел во всех турнирах за «шпор» 26 матчей, забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.