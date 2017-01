«Эвертон» пополнился нападающим «Чарльтона»

«Эвертон» объявил о переходе из «Чарльтона» нападающего Адемолы Лукмана.

Контракт с 19-летним форвардом молодежной сборной Англии рассчитан до июня 2021 года. Финансовые условия трансфера не разглашаются.

Лукман провел за «Чарльтон» 49 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал три голевые передачи.

Delighted to have signed a long term contract @Everton. It wouldn't be possible without God. Special place in my heart to all at CAFC❤ pic.twitter.com/CfAq1nT7d5