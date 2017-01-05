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Владимир Стогниенко: Когда уже начнут приглашать в чемпионат Китая? Готов выучить язык!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный российский комментатор Владимир Стогниенко выразил желание поработать в чемпионате Китая.

«Когда они уже начнут приглашать комментаторов? Я готов начать учить китайский!», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Отметим, что за последние полгода чемпионат Китая пополнился такими известными игроками, как Халк, Аксель Витсель, Оскар, Джексон Мартинес, Рамирес, Эсекиэль Лавесси и другие.

Добавим, что аргентинский форвард Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

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