Владимир Стогниенко: Когда уже начнут приглашать в чемпионат Китая? Готов выучить язык!
Известный российский комментатор Владимир Стогниенко выразил желание поработать в чемпионате Китая.
«Когда они уже начнут приглашать комментаторов? Я готов начать учить китайский!», – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.
Отметим, что за последние полгода чемпионат Китая пополнился такими известными игроками, как Халк, Аксель Витсель, Оскар, Джексон Мартинес, Рамирес, Эсекиэль Лавесси и другие.
Добавим, что аргентинский форвард Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым игроком мира.
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