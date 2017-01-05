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Каррагер считает, что благодаря Алли «Тоттенхэм» может выиграть АПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, выразил мнение, что полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли может помочь лондонскому клубу выиграть чемпионат Англии.

Отметим, что накануне «шпоры» нанесли поражение «Челси» в 20-м туре АПЛ (2:0), а Деле Алли оформил дубль.

«В воскресенье я говорил, что «Тоттенхэму» для победы в АПЛ не хватает игрока, который умеет оказывать давление. Может быть, теперь в команде он есть, и это Делле Али?», – написал Каррагер на своей странице в Twitter.

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