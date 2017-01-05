Лазушин получил травму в столкновении с Артюхиным
Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин после победы над «Сибирью» (5:2) в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ сообщил о травме голкипера бело-голубых Александра Лазушина.
В третьем периоде Лазушин после столкновения с нападающим хозяев льда Евгением Артюхиным покинул площадку, уступив место в воротах Александру Еременко.
«Лазушин получил травму шейного позвонка в эпизоде, когда столкнулся с Артюхиным», - сказал Орешкин на пресс-конференции.
Матч
Сибирь - Динамо - 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы:
Игнатович (Миловзоров, Наумов), 11:18 (1:0 - бол.). Никулин (Терещенко), 18:48 (1:1 - бол.). Кокарев (Подшендялов), 19:24 (1:2). Брюквин (Карпов), 32:41 (1:3). Кашпар (Терещенко, Кутейкин), 33:07 (1:4). Мишарин (Миловзоров, Окулов), 37:33 (2:4). Робинсон (Горовиков, Рылов), 58:41 (2:5 - п.в.).
Место и дата
05 января 13:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция