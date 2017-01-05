Лазушин получил травму в столкновении с Артюхиным

Эдуард Занковец: Честь и хвала, тем, кто играл в обороне и в меньшинстве выстоял

Главный тренер «Барыса» Эдуард Занковец прокомментировал победу своих подопечных над «Спартаком» (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.