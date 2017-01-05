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Хонда может переехать в чемпионат Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда принял решение покинуть итальянский клуб в январе 2017 года.

Как сообщает издание Goal, игрок сборной Японии получил предложения из Китая. Также на него претендует «Уотфорд». Источник отмечает, что к футболисту могут вновь проявить интерес «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Ранее сообщалось, что наставник «россонери» Винченцо Монтелла не рассчитывает на игрока.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел во всех турнирах 5 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле. Портал Transfermarkt.de оценивает японца в 5 млн евро, а его контракт с «Миланом» рассчитан до лета 2017 года.

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