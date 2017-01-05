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Хосеп Гвардиола: Не буду тренировать в 60 лет, этот период жизни хочу посвятить другому делу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который ранее заявил, что его карьера подходит к концу, рассказал о своих планах на будущее.

«Сейчас мне 45 лет и я не собираюсь выходить на пенсию через два-три года. Люблю свою работу. Англия – идеальное место, здесь очень интересно.

Я не буду тренировать команды в 60 лет, потому что этот период своей жизни я хочу посвятить другому делу», – приводит слова специалиста Goal.

Отметим, что ранее бывший наставник сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что Гвардиола нацелен стать президентом «Барселоны».

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