Хосеп Гвардиола: Не буду тренировать в 60 лет, этот период жизни хочу посвятить другому делу

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который ранее заявил, что его карьера подходит к концу, рассказал о своих планах на будущее.

«Сейчас мне 45 лет и я не собираюсь выходить на пенсию через два-три года. Люблю свою работу. Англия – идеальное место, здесь очень интересно.

Я не буду тренировать команды в 60 лет, потому что этот период своей жизни я хочу посвятить другому делу», – приводит слова специалиста Goal.

Отметим, что ранее бывший наставник сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что Гвардиола нацелен стать президентом «Барселоны».