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Евгений Ловчев: Григорян в «Анжи»? Не понимаю, почему, например, Хохлов или Колыванов не востребованы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Александра Григоряна на пост главного тренера «Анжи».

- Помню, что он тренировал «Химки», в последнее время работал – и неплохо – со «СКА-Хабаровском». И все же часто возникают фамилии, которые мне непонятны. Я не знаю, как эти люди играли. Вопросов по Бескову, Лобановскому, Симоняну, которые были уважаемыми игроками и стали такими же тренерами, у меня не возникало, а теперь…  Не понимаю, почему те же Хохлов или Колыванов, например, не востребованы, - говорит Евгений Ловчев.

- Ну, предположим у Хохлова не получилось в «Кубани», убрали его. Но больше он нигде и не работает. А другие то здесь, то там. Или они на все готовы и не говорят с руководством об усилении команды? Известно ведь, что в «Анжи» очередное сокращение бюджета, что клуб опять меняет курс развития. Видимо, многие из-за этого и не идут туда, уважают свое футбольное прошлое. А есть ребята, для которых главное просто работать, - отметил обозреватель «Советского спорта». 

Напоним, Александр Григорян сменил на посту главного тренера махачкалинского клуба чешского специалиста Павла Врбу.

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