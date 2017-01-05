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«Ак Барс» по буллитам уступил «Салавату Юлаеву»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ак Барс» дома проиграл «Салавату Юлаеву» (1:2 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. У хозяев льда отличился Александр Свитов, у гостей - Энвер Лисин.

В серии буллитов победу уфимцам принес точный бросок Линуса Умарка. 

Казанский клуб занимает третье место в Восточной конференции, команда из Башкортостана идет в ней пятой.

7 января «Ак Барс» примет магнитогорский «Металлург», а «Салават» в тот же день сыграет на выезде с «Ладой».

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 1:2 Б. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Свитов (Захарчук), 14:05 (1:0). Лисин (Бодров Е., Хрипунов), 51:12 (1:1).

Победный буллит:

Умарк - 1:2.

Место и дата

05 января 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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