Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Швеция (U-20)2 : 5Канада (U-20)
Хоккей  Йокерит- : -СКА
Футбол  Атлетик- : -Барселона
Биатлон  Спринт. Мужчины
Хоккей  Динамо Рига- : -ЦСКА
Хоккей  Швеция (U-20)- : -Россия (U-20)
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Агент Луиса Адриано: «Милан» в прошлом, теперь мы думаем только о «Спартаке»

Источник:  TuttomercatowebКомментарии

Футбольный агент Гилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, прокомментировал грядущий трансфер своего клиента в московский «Спартак».

«Конечно, мы счастливы и довольны переходом в российский клуб. Луис не собирался покидать «Милан», но ему в этом клубе места не нашлось. Футболист должен иметь игровую практику. У моего клиента есть цели – играть и работать. Адриано хочет вновь стать важным футболистом. «Милан» в прошлом, теперь мы думаем только о «Спартаке».

Конечно, Массимо Каррера сыграл в его трансфере важную роль. Этот тренер очень уважительно относится к игрокам, он прекрасный специалист, который хорошо работает. Мы надеемся побеждать вместе, как это было в с Мирчей Луческу в «Шахтере», – цитирует агента Tuttomercatoweb.

Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ

Валерий Рейнгольд: Как бы из Луиса Адриано не вышел Лукас Барриос

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хонда может переехать в чемпионат АнглииПолузащитник «Милана» Кейсуке Хонда принял решение покинуть итальянский клуб в январе 2017 года.«Манчестер Сити» не будет продлевать контракт с КоларовымТренерский штаб «Манчестер Сити» не рассчитывает на защитника Александра Коларова. Об этом сообщает издание The Sun.«Ницца» хочет арендовать Депая у «Манчестер Юнайтед»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мемфис Депай продолжает вызывать интерес со стороны других клубов.Игроки «Арсенала» опасаются, что Санчес покинет клубСогласно информации издания Daily Mirror, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может покинуть клуб.Эвра хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»Защитник «Ювентуса» Патрис Эвра принял решение покинуть туринский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание The Times.«Реал» готов выложить за Дибалу 90 млн евро и вернуть «Ювентусу» МоратуФорвард «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить клубную прописку. Об этом сообщает издание The Sun.Тигиев может перейти в «Спартак»Защитник «Анжи» Георгий Тигиев может стать игроком московского «Спартака», сообщают «Вести.Ru».«Урал» заинтересован в приобретении нападающего «Црвены Звезды» Орландича«Урал» проявляет интерес к нападающему «Црвены Звезды» Петару Орландичу, сообщил в своем твиттере сербский журналист Милош Маркович.Агент: Ломбертсом интересуются клубы из Англии, Германии, Италии, СШААгент защитника «Зенита» Николаса Ломбертса Сантуш Верхлуст сообщил, что у его клиента есть предложения из разных чемпионатов.Ромуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛРомуло и Таски покидают «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«ПСЖ» интересуется Алексисом СанчесомФорвард лондонского «Арсенала» и сборной Чили Алексис Санчес может продолжить карьеру в «ПСЖ».«Они предложили мне политубежище...». Экс-тренер «Спартака» о работе в Исландии«Они предложили мне политубежище...». Экс-тренер «Спартака» о работе в ИсландииИван Варламов, много лет работавший помощником Константина Бескова, вспоминает, как поехал тренировать в Исландию.День в истории. Юрию Ковтуну – 47 лет!5 января исполняется 47 лет бывшему защитнику сборной России по футболу, а ныне тренеру московского «Динамо» Юрию Ковтуну.Кто вместо Витселя? Все, что нужно знать об Андреасе СамарисеКто вместо Витселя? Все, что нужно знать об Андреасе Самарисе«Советский спорт» рассказывает о греческом опорном полузащитнике Самарисе, который, возможно, заменит на берегах Невы бельгийца Витселя.«Марсель» попытается приобрести Бернарда и Кришито«Марсель» обозначил свои цели на зимнее трансферное окно, сообщает Foot Mercato.Агент Самариса: Информация о переходе Андреаса в «Зенит» – всего лишь слухиАгент полузащитника «Бенфики» Андреаса Самариса Иоаннис Эммануилидис прокомментировал сообщения в СМИ о том, что «Зенит» готов заплатить за его клиента 20 миллионов евро.ЦСКА интересуется 20-летним полузащитником «Васко да Гамы»Московский ЦСКА интересуется 20-летним бразильским полузащитником «Васко да Гама» Матеусом Индио, выступающим на правах аренды в «Эшториле», сообщает A Bola.Полузащитник «Томи» Бикфалви ждет ответа от клуба из первой пятерки РФПЛАгент румынского полузащитника «Томи» Эрика Бикфалви Даниэль Драгош сообщил о том, что его клиент имеет несколько предложений от клубов РФПЛ.Агент Ломбертса: Новость, что Николас точно останется в «Зените» до конца сезона? Это неправдаФутбольный агент Сантуш Верхулст, представляющий интересы защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказал о текущей ситуации с возможным уходом игрока из петербургского клуба.Страндберг продолжит карьеру в «Брюгге»По информации издания Sportbladet, 20-летний нападающий московского ЦСКА Карлос Страндберг перешел в бельгийский «Брюгге».
Главные новости
Хоккей
Гол Коваржа принес «Магнитке» победу над «Нефтехимиком»
Санный спорт
Россиянка Иванова выиграла серебро чемпионата Европы
Футбол
Хосеп Гвардиола: Хочу сказать Капелло, что не планирую становится президентом «Барселоны»
Футбол
Агент Луиса Адриано: «Милан» в прошлом, теперь мы думаем только о «Спартаке»
Футбол
Евгений Ловчев: Григорян в «Анжи»? Не понимаю, почему, например, Хохлов или Колыванов не востребованы
Футбол
Хосеп Гвардиола: Не буду тренировать в 60 лет, этот период жизни хочу посвятить другому делу
Футбол
Хонда может переехать в чемпионат Англии
Футбол
Владимир Стогниенко: Когда уже начнут приглашать в чемпионат Китая? Готов выучить язык!
Футбол
Георгий Черданцев: Эриксен сейчас один из самых тонких и умных игроков в мире
Биатлон
Австриец Эберхард выиграл спринт в Оберхофе, Фуркад – восьмой, россияне не попали в десятку сильнейших
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Луис Адриано
Луис Адриановсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы